Attualità

Coronavirus, oggi e domani a Pozzallo tamponi Covid in via Napoli

Pozzallo - Oggi e domani a Pozzallo tamponi per coronavirus. Il sindaco di Pozzallo in un post su Facebook ha annunciato che nella giornata di oggi, 13 agosto e venerdì 14 agosto, dalle ore 08:30 alle ore 11:30, sarà inibito il traffico veicolare nel tratto di Via Napoli antistante l’ufficio di Igiene Pubblica, al fine di effettuare i drive point. Si ricorda che tale servizio è rivolto ad utenti già prenotati.