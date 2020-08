Attualità

Coronavirus, 30 positivi in provincia di Ragusa: 2 nuovi casi a Modica

Modica - Sale il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. Sono due i nuovi positivi al Covid sottoposti al tampone all’ospedale Maggiore di Modica. Quest'ultimi si aggiungono ai 5 positivi di ieri, tutti di Ragusa e tutti provenienti da Malta e ai 23 annunciati con un comunicato ufficilìale dall'Asp di Ragusa. In tolate sono 30 i positivi in provincia. Ai due nuovi positivi si aggiungono i 5 ragusani di ieri e i 23 annunciati in un comunicato dall'Asp lo scorso 11 agosto. Ecco l’ultima nota dell'11 agosto pubblicata il 12 agosto sul sito dell’Asp di Ragusa: i sei positivi sono uno proveniente da Malta, residente a Ragusa; uno oriundo di Vittoria, proveniente da Bordeaux, per una settimana ha soggiornato nel comune vittoriese, è risultato positivo.Quattro giovani tutti di Modica tutti hanno avuto contatti con altri soggetti modicani positivi.Restano ricoverati: due persone nel reparto di Malattie infettive, al “Maria Paternò Arezzo”, il marittimo rumeno e la signora albanese. Il bengalese al San Marco di Catania. Per un totale complessivo di: 14 + 6, nuovi casi, in isolamento domiciliare, + 3 ricoverati = 23 positivi. L’Asp ha postato una comunicazione, nella propria pagina facebook, sottolineando che non è opportuno affollare i Pronto Soccorso dei tre ospedali anche se si ha il dubbio di aver avuto contatti con soggetti positivi. È necessario rivolgersi al servizio di pronto soccorso solo in presenza di chiari sintomi riconducibili a un eventuale contagio.La Direzione Generale consiglia di restare a casa in isolamento e avvertire il proprio medico di famiglia che, a sua volta, interesserà le USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Il personale dell’Asp si attiverà, al più presto, per effettuare il tampone rinofaringeo. Attivato altresì il contact tracing per rintracciare e bloccate eventuali nuovi casi.