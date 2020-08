Attualità

Coronavirus, altri 5 casi nel Siracusano: tre a Noto, uno a Rosolini e uno Portopalo di Capo Passero

Siracusa - Riprendono i contagi anche nell'estremo sud est siciliano, dove finora i numeri sono sempre rimasti molto contenuti. Ma ora ci sono cinque casi positivi al coronavirus, uno a Portopalo di Capo passero tre a Noto ed uno a Rosolini. Nel primo comune è risultato positivo al tampone il dipendente del Comune che era stato messo in isolamento. Come riferisce il sindaco Gaetano Montoneri “sono sotto osservazione altri 7 dipendenti ed un assessore che sono attualmente sottoposti ad una indagine epidemiologica da parte dell’Asp di Siracusa”. Il primo cittadino ricorda che il dipendente “positivo non risiede nel nostro Comune”. A Noto scoperti tre casi di positività al Covid19.“Ci sono tre casi nella nostra città - dice il sindaco Corrado Bonfanti - ma sono asintomatici e paucisintomatici, tutti quanti in isolamento. Sono costantemente informato sulla vicenda ma devo dire che potrebbero esserci altri positivi alla luce di alcune verifiche”. Un caso registrato ieri di un uomo di 50 anni residente a Rosolini che lavora a Modica.