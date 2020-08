Anziano positivo Covid in casa di riposo non è di Ispica

Attualità

Ispica - “L’anziano risultato positivo al Covid proveniente da una casa di riposo non è di Ispica”. Lo annuncia in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie. “E' destituita di fondamento la notizia diffusa dagli organi di informazione e rilanciata nei social. L'altro soggetto risultato positivo al tampone - scrive Muraglie non è ispicese. Si tratta di un cittadino residente in un comune vicino e domiciliato temporaneamente in territorio ispicese, ai confini con il Comune di Rosolini e quindi lontano chilometri dal centro abitato o da Santa Maria del Focallo. Ho personalmente sentito quest'ultimo e mi ha confermato di non aver avuto contatti con ispicesi nelle ultime settimane, di essere in ferie da parecchi giorni e di aver svolto le sue abitudini quotidiane (spesa ed altre necessità) nella città dove risiede.Ritenendo di aver fatto chiarezza su quanto accaduto invito, ancora una volta, tutti i miei concittadini alla massima prudenza, ad utilizzare la mascherina ed a rispettare le distanze di sicurezza. Invito - conclude il sindaco Muraglie - altresì ad assicurarsi, prima di diffondere notizie che possono scatenare legittima preoccupazione nella cittadinanza, della veridicità delle notizie”.