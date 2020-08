Appuntamenti

Danza contemporanea con Aroma per Vira, Senta e Camina a Scicli Danza contemporanea con Aroma per Vira, Senta e Camina a Scicli

Scicli – Un nuovo giovedì tutto da vivere a Scicli. Vira, la stagione di eventi che sta animando il centro storico, ospiterà il 13 agosto, dal tramonto in poi, con uno spettacolo da non perdere, dedicato alla danza contemporanea. Vira, Senta, Camina. "SENTA" non si riferisce solo all'udito, ma anche all'olfatto e al gusto! Aroma, attraverso il movimento delle danzatrici, le luci, la musica, le letture, i suoni e i profumi regalerà un'esperienza sensoriale unica che si snoderà in un percorso tra le vie centrali della città barocca.In fondo le emozioni, i ricordi e le eccitazioni passano attraverso l'olfatto, il più antico, enigmatico e potente dei sensi che aiuta a percepire il mondo sia da lontano, sia dall'interno del nostro corpo umano.Le due danzatrici, Sefora Di Rosa e Giulia Manenti, hanno studiato presso uno dei più noti centri per la danza contemporanea in Sicilia: Scenario Pubblico, diretto da Roberto Zappalà. Sefora, che è anche coreografa, ha proseguito gli studi presso Opificio, Centro Internazionale di alta formazione e perfezionamento della danza, diretto da Diana Florindi. Entrambe hanno negli anni svolto numerosi workshop ed approfondimenti con esperti del settore. Vira continuerà per tutto agosto, ogni giovedì, dal tramonto in poi. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Attraverso i canali social è possibile accedere al programma completo e all’elenco dei locali partner.La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Scicli e della ProLoco, ed è finanziata dalle attività ristorative e commerciali del centro storico.