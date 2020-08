Sport

Ciclismo, cancellati campionati del mondo 2020 di Aigle

Roma, 12 ago. - - I campionati del mondo di ciclismo su strada previsti in Svizzera a Aigle-Martigny dal 20 al 27 settembre sono stati cancellati. Lo ha annunciato il comitato organizzatore dell'evento iridato a causa della decisione del governo svizzero di non consentire, fino alla fine di settembre, eventi che possano raccogliere un pubblico di più di 1000 persone per arginare la pandemia di coronavirus.