Sicilia

Viviana Parisi "era sconvolta dopo la quarantena"

"Viviana aveva dei problemi di salute, certificati. Nel periodo del Covid questa chiusura forzata l'aveva sconvolta. Sembra che volesse andare in un determinato punto, a Caronia, ma non ne conosco il motivo". Lo ha detto l'avvocato Pietro Venuti, consulente legale della famiglia di Viviana Parisiche partecipa all'autopsia a Messina. "Non so se l'incidente è avvenuto prima o dopo la scomparsa del bambino e anche il ritrovamento dopo sette giorni in una zona già battuta", dice.