Migranti, altri 50 tunisini sbarcati a Lampedusa

Lampedusa, 12 AGO - Oltre 50 tunisini, con tre barchini, sono sbarcati durante la notte scorsa a Lampedusa (Ag). Una imbarcazione è riuscita ad arrivare, senza allarmi, né soccorsi, direttamente sulla terraferma. Anche i tre gruppetti di migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove i presenti sono oltre 460 a fronte di una capienza massima prevista per 192 persone. Ieri erano stati 11 gli sbarchi con oltre 170 extracomunitari, tunisini per la maggior parte e qualche libico.Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 100 immigrati stanno per lasciare la struttura: verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle .