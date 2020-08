Sicilia

L'artista internazionale Marcello Lo Giudice ad Avola L'artista internazionale Marcello Lo Giudice ad Avola

Avola - L’artista di fama internazionale, Marcello Lo Giudice, ha scelto uno spazio delle cantine Palmeri del suo caro amico Ueli Breitschmid - enologo e amante d’arte contemporanea - come atelier estivo ad Avola. Pittore tellurico (Pierre Restany), con i suoi dipinti metamorfici, dove la luce e la materia si fondono per creare remoti paesaggi geologici, gli Eden, Marcello Lo Giudice ha esposto alle Biennali internazionali di Venezia nel 2007 e nel 2011, e dal 2017 al museo Maxxi di Roma, al museo di Stato Russo Marble Palace di St Petersburg, al museo oceanografico del Principato di Monaco e da Opera gallery, New York, Londra, Parigi, Miami, Hong Kong, Seul, Singapore, Monaco e Zurigo.Per le prestigiose riviste Artribune, Arslife e Artprice, il pittore siciliano è tra i top 400 artisti al mondo. “La cultura rinasce ad Avola – dice il sindaco, Luca Cannata, ricordando peraltro il tema di una serie di eventi che si chiuderanno domani 13 agosto – protagonista indiscussa negli ultimi anni in cui si promuove senza sosta il nostro territorio, le nostre eccellenze. Opere architettoniche, spiagge pulite e dorate, mare limpido e cristallino, specialità enogastronomiche... siamo lieti di accogliere l'artista lo Giudice nella nostra città”. Marcello lo Giudice ha scelto la campagna tra Noto e Avola, ricca di vigneti doc, per realizzare alcune delle opere che saranno esposte nel 2021 a Milano, alla sua prossima mostra antologica in preparazione per festeggiare i suoi 30 anni di pittura.Mostra che sarà gemellata con la Prince Albert II di Monaco Foundation e col Wwf Italia. L’artista è infatti molto sensibile alla bellezza della natura e dal 2008 sostiene con le sue opere la salvaguardia delle biodiversità del mar Mediterraneo e dei cambiamenti climatici contro la desertificazione in corso. Una delle sue opere dipinte in Sicilia sarà poi venduta a ottobre da Sotheby’s a Londra e la somma interamente devoluta per finanziare alcuni progetti delle riserve naturali di Vendicari e di Acitrezza. Durante la mostra sarà presentato il video d’artista Ars et Natura.