Salute e benessere

Dieta2020, dimagrire senza contare le calorie Dieta2020, dimagrire senza contare le calorie

Roma - La dieta2020 è una dieta libera che prende spunto dalla dieta Mediterranea. E’ una dieta per dimagrire senza contare le calorie. Il regime alimentare di basa sul sìconsumo di molta frutta e verdura, legumi, cereali e carni magre. La dieta 2020 esclude tutte le bevande alcoliche e le bevande zuccherate e prevde il consumo di almeno due litri di acqua al giorno per drenare i liquidi e sgonfiarsi. La dieta2020 prevede 5 pasti al giorno: a colazione potete bere un caffè o té e alternare 5 biscotti integrali a 3 fette biscottate. Un frutto di stagione (come una mela o una pera) a metà mattina per non arrivare al pranzo affamati.A proposito del pranzo, alternare riso, pasta o pane integrale (una porzione media e non abbondante, circa 60 gr) ad un secondo come carne bianca (cotta al vapore o alla griglia) o latticini magri (ricotta, fiocchi di latte). Aggiungere sempre una verdura (insalata per un contorno veloce oppure verdura lessa o al vapore) e aggiungere un frutto. A metà pomeriggio potete fare spuntino con uno yogurt magro con l’aggiunta di frutta in pezzi o qualche cereale integrale. Infine a cena, come a pranzo, abbinare sempre una fonte di carboidrati (legumi o cereali, pasta riso o pane) a un secondo leggero come un trancio di salmone alla griglia o tonno o carne magra. Aggiungere verdura fresca e un frutto.Per dimagrire con la dieta2020 non è importante contare le calorie ma è fondamentale prediligere cotture leggere (vapore, griglia e alla piastra) e condire con massimo due cucchiai di olio al giorno (uno a pranzo e uno a cena).