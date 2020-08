Non buttate il latte scaduto: ecco a cosa serve

Rimedi naturali

Ragusa - Non buttate il latte scaduto può essere usato come concime per le piante. Il latte appena scaduto con la’ggiunta di acqua, diventa un concime naturale le pe piante grazie alle vitamine e ai Sali minerali che contiene. Vediamo altri rimedi casalinghi con il latte: se avete dei vestiti in seta o in tessuto sintetico macchiati di muffa tamponateli con il latte acido. Poi insaponate l’indumento e lavatelo. Il latte è ideale anche per pulire oggetti in pelle: borse, scarpe e anche divani. Va imbevuto un panno di latte e passato sulla superficie macchiata. Asciugate e poi ripassate con un panno asciutto.Il latte è anche un ottimo rimedio per evitare che l’argenteria si ossidi. Fate bollire il latte con qualche goccia di limone. Quando si sarà raffreddato usatelo per pulire l’argento. Poi sciacquate e strofinate col panno di lana.