Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi

ROMA - Continua l’incremento giornaliero di contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi casi sono stati 481, in aumento rispetto ai 412 di ieri. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia tocca quota 251.713. Impennata dei nuovi casi in Lombardia (102), seguita da Veneto (60), Piemonte (42). Nessun nuovo caso nella provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. In aumento anche le persone decedute, 10 (+4 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 13.791 (+230). Calano i ricoverati con sintomi: sono 779, 22 in meno rispetto a ieri. In aumento invece i ricoverati nelle terapie intensive, sono 53 (+4 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti registra il numero di 202.697 (+236), mentre in isolamento domiciliare si trovano 12.959 persone (+248).