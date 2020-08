Accordo Intesa Sanpaolo-Confapi per il sostegno alle piccole imprese

Italia

MILANO - Confapi e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo per il supporto e l’assistenza alle imprese per gli interventi previsti dai meccanismi Eco Bonus e Sisma Bonus, introdotti dal Decreto Rilancio.’’La partnership - si legge in una nota congiunta - offre alle aziende del sistema Confapi un pacchetto di soluzioni per rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura e l’accesso a linee di finanziamento ad hoc. In questo modo sarà possibile consentire a tutta la filiera dell’edilizia di poter immediatamente disporre della liquidità necessaria per aprire i cantieri’’.In particolare, nell’ambito delle iniziative a supporto degli interventi ’’Eco-Sisma Bonus’’ Intesa Sanpaolo propone soluzioni di finanziamento per sostenere le aziende nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, immettendo liquidità nel sistema. ’’In questo modo - prosegue la nota - sarà possibile per tutta la filiera dell’edilizia poter immediatamente disporre della liquidità necessaria per aprire i cantieri’’.’’Ci attiviamo per rendere operativa e vantaggiosa per le aziende Confapi una misura chiave per il rilancio dell’edilizia, settore fondamentale per la nostra economia. In questo percorso siamo accompagnati da una grande banca che, con il suo patrimonio di competenze e la sua forza, saprà sostenere efficacemente i nostri imprenditori’’, sottolinea Maurizio Casasco, presidente di Confapi.’’In questa delicata fase di rilancio dell’economia, la nostra priorità, come prima banca del Paese, è favorire sempre il credito e, in questo, le iniziative con le associazioni di categoria sono fondamentali. L’accordo di oggi con un partner quale Confapi ci permette di rafforzare ulteriormente il rapporto con la piccola e media industria italiana, mettendo in campo le migliori soluzioni di sostegno alle imprese - dice Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo -. Fra queste, riserviamo agli associati i finanziamenti ’’Sustainability Loan’’ per favorire la transizione ’’green’’ delle imprese. L’attenzione al tema dello sviluppo sostenibile sarà, infatti, un passo cruciale anche per il rilancio delle PMI che si orientano verso il miglioramento in ambito sociale e di governance’’.