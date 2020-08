Cucina

Granita alla Nutella: ricetta Granita alla Nutella: ricetta

Ragusa- La granita alla nutella è tra le granite più amata dai bambini. La ricetta per preparare la granita alla nutella è semplice ma vediamo quali ingredienti occorrono: 200 grammi di Nutella, 200 ml di latte,100 grammi di cubetti di ghiaccio e 5 grammi di cacao amaro in polvere. Ora vediamo come si prepara: rompere tutto il ghiaccio inserendolo in una busta e schiacciandolo energicamente. Versare il ghiaccio rotto in una ciotola e aggiungere il latte ed il cacao. Montare con le fruste.Aggiungere tutta la nutella e mescolare con le fruste. Lasciar riposare in congelatore 30 mintui. Mescolare la granita ogni 30 minuti e riporla nuovamente in congelatore. Dopo circa 2 ore la granita sarà pronta.La granita alla nutella si può conservare nel congelatore per non oltre i 5 giorni. Per renderla più gustose si può servire con panna montata e scaglie di cioccolato.