Coronavirus e spiagge, app LidoLido a Scicli: è gratis

Scicli - Affollamenti nelle spiagge, anche a Scicli la App LidoLido ed è gratis. Di recente sul litorale sciclitano è stata installata la cartellonistica per fornire informazioni a chi visita le nostre spiagge. Oltre alle informazioni di carattere comportamentale, è presente un QR code. Si chiama “LidoLido” l’applicazione scelta dall’Asp di Ragusa per un’estate in sicurezza. L’App consente di avere informazioni in tempo reale sull’affollamento delle spiagge libere, per evitare il mancato rispetto del distanziamento sanitario utile a contenere la pandemia da covid. L’App è disponibile sugli store Google e Apple. La App è coordinata con il progetto di assistenza ai diversabili “Mare senza frontiere 2.0”, in collaborazione con il Comune.Le presenze dei bagnanti vengono censite attraverso l’installazione di pannelli con un QR Code scansionabili dal cellulare degli utenti. In questo modo chi vuole recarsi al mare può avere il censimento in tempo reale delle presenze E’ stata introdotta anche una nuova funzionalità. I bagnanti possono segnalare quando una spiaggia è già affollata. L’App Lidolido è scaricabile gratis dagli stores ai seguenti Link: iOS -https://apps.apple.com/it/app/lidolido/id1515731620. Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.orango.lidolido