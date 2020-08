Salute e benessere

Roma - La dieta risveglia metabolismo aiuta a dimagrire in pochi giorni, basta semplicemente mangiare alimenti che ne velocizzano l’attività. La dieta risveglia metabolismo di 3 giorni prevede il consumo di tre cereali integrali e funzionali: riso integrale, orzo e farro, che migliorano non solo la digestione, ma aiutano a combattere il colesterolo e disintossicare il fegato, permettendo di perdere anche un chilo tra gonfiore e infiammazione intestinale e di far ripartire il metabolismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù dei 3 giorni. Colazione con una tazza di tè verde con 70 gr di prosciutto crudo magro o bresaola e pane integrale di segale (1 fetta, tipo PEMA, 4 mandorle + Caffè non zuccherato.Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: un centrifugato composto per l’80% di verdura e il 20% frutta di stagione. Pranzo e cena: per pranzo 50 gr a crudo (o 150 gr cotto) di riso integrale (il primo giorno), orzo integrale (il secondo giorno) e farro integrale (il terzo giorno). Per cena lo stesso cereale del pranzo si mangia in porzione da 40 gr di peso a crudo (o 120 gr di peso da cotto). Assieme ai cereali una porzione di proteine a scelta secondo le quantità e i tipi elencati sotto. Tre cucchiaini di olio in tutto (erbe aromatiche e spezie a piacere). Suntino dopo cena: 5 mandorle oppure 3 noci oppure 5 nocciole.