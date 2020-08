Salute e benessere

Come aumentare il metabolismo e bruciare i grassi

Roma - Come aumentare il metabolismo e perdere peso velocemente. Basta seguire alcuni consigli e mangiare alcuni alimenti che aiutano a risvegliare il metabolismo, vediamo quali. Uno dei rimedi per accelerare il metabolismo è senza dubbio scegliere una corretta alimentazione. La giusta dieta infatti, è il primo passo per velocizzare il metabolismo in modo naturale. Ma quali sono le regole da seguire a tavola? Con piccoli accorgimenti, potrete aggiustare il vostro regime alimentare e scegliere i giusti cibi che vi aiuteranno ad accelerare il metabolismo più facilmente, permettendovi di dimagrire più in fretta. Aumentare leggermente la quantità di proteine ​​all’interno di una dieta equilibrata, aiuterà infatti il vostro corpo a perdere peso più velocemente. Inoltre l'assunzione di proteine ​​di qualità vi permetterà di velocizzare il metabolismo lento.Quando si parla di proteine ​​di qualità, si intendono quelle che soddisfano le esigenze del nostro corpo. Questo significa optare per alimenti proteici con alti livelli di aminoacidi, per esempio carne o pesce. Carni magre, uova e le proteine vegetali sono alimenti importanti ​​per accelerare il metabolismo e ridurre il gonfiore addominale. Anche trovare il giusto equilibrio tra i diversi tipi di alimenti all’interno della dieta è fondamentale, e se è necessario aumentare la quantità di proteine da una parte, dall'altra sarebbe bene eliminare una parte di carboidrati dal vostro menù. Grazie a questa scelta, il vostro metabolismo inizierà ad accelerare.Gli studi infatti, dimostrano che i carboidrati favoriscono un metabolismo lento e contribuiscono all'aumento di peso. Questo significa purtroppo dire "addio" a grandi quantità di pasta, pane e patate nella vostra dieta. Vediamo ora cosa mangiare e quli cibi scegliere per aumentare il metabolismo. L'olio di cocco è un prezioso alleato del metabolismo lento. Utilizzare questo tipo di olio, al posto del tradizionale olio da cucina, aiuterà il vostro corpo a bruciare i grassi più velocemente. Le spezie, in particolare la cannella e lo zenzero, favoriscono l'assimilazione dello zucchero, aiutando il corpo a metabolizzarlo fino a venti volte più velocemente. ​Le uova contengono componenti specifici, quali proteine ​​e grassi benefici che contribuiscono a migliorare il metabolismo.Il pesce azzurro, oltre ad essere perfetto per il cervello e per la memoria, aiuta a bruciare i grassi. Le proteine e i grassi "buoni" contenuti in questi pesci, come ad esempio il salmone, sono infatti l’ideale per accelerare il metabolismo. ​Contrariamente a quanto si possa pensare, le noci e la frutta secca sono un ottimo aiuto per bruciare i grassi. Gli oli ottenuti dalle noci sono infatti in grado di creare un perfetto equilibrio tra gli acidi grassi omega-6 e omega-3 nel nostro corpo. Ovviamente non bisogna esagerare in quantità. Anche i semi sono un'ottima scelta per accelerare il metabolismo. Di sesamo, di lino, di girasole o di zucca, sono ricchi di benefici per il corpo e aiutano a perdere peso. Perfetti anche come spuntini da sostituire a merendine caloriche e poco sane. Il tè, ricco di antiossidanti, aiuta a combattere il grasso accumulato, accelerando il metabolismo.Perfetto anche il tè verde, da sempre tra gli alimenti migliori per sgonfiare e aiutare nella perdita di peso. ​Anche i legumi sono un alimento valido per dimagrire naturalmente. Lenticchie, ceci o fagioli sono ottimi cibi che aiutano a dimagrire. L’hummus o crema di ceci ad esempio è uno snack perfetto da mangiare prima di fare esercizio. In questo modo accumulerai energia per i muscoli e, durante l’attività fisica, andrai a bruciare i grassi più facilmente. L’Hummus è anche l’ideale per controllare i livelli di zucchero nel sangue e stabilizzare gli ormoni. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.