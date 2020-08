Italia

Bonus casalinghe Inps 2020 e bonus mamma domani da 800 euro: come averli Bonus casalinghe Inps 2020 e bonus mamma domani da 800 euro: come averli

Roma - Il bonus casalinghe e il bonus mamma domani da 800 euro sono tra gli ultimi aiuti previsti dal Governo per tutte le donne impegnate nella cura dei figli e della casa e che quindi non hanno l’opportunità di lavorare e percepire un reddito. Oltre ai sostegni economici, comunque, non mancano nemmeno i corsi di formazione professionale e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. È stato chiamato “bonus casalinghe” e si tratta di un fondo del valore di tre milioni di euro l’anno. È una delle tante misure previste dal decreto Agosto, un credito destinato alla promozione della formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe. Il bonus casalinghe Inps 2020, comunque ha una potenziale platea di 7 milioni e 400 mila casalinghe attualmente stimate in Italia che non percepiscono alcun reddito in quanto dedite alla cura della casa e della famiglia. Le beneficiarie – stando alla bozza del decreto di agosto – sono tutte “le donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria”. In mancanza di un provvedimento attuativo, comunque, non è possibile stabilire se verranno inseriti ulteriori limiti a livello patrimoniale o reddituale. Per eventuali novità si rimanda al sito ufficiale dell’Inps o al Ministero per la Pari Opportunità, che entro il 31 dicembre 2020 dovrebbe emettere una legge di attuazione della misura contenente tutte le informazioni necessarie. Il bonus mamma domani (il cosiddetto premio alla nascita) è rivolto a tutte le neo mamme che abbiano partorito un bimbo nell’ultimo anno.L’ammontare del contributo è di 800 euro (per ciascun figlio a carico), che possono essere erogati sia alle donne disoccupate o casalinghe, sia alle lavoratrici in quanto neo mamme nell’ultimo periodo. L’unico requisito per poter richiedere il beneficio è la presentazione di un certificato da richiedere direttamente al proprio medico curante. La domanda si può effettuare a partire dal settimo mese di gestazione.