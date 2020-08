Modica, chiusure domenicali di estetiste e parrucchieri

Economia

Modica - Dopo aver incontrato i rappresentanti di settore di CNA, il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, oggi interviene sulla questione aperture domenicali del settore benessere (estetica e acconciatura). “Le aperture domenicali rappresentano una questione ampiamente dibattuta – commenta il Sindaco – che in particolar modo quest’anno è stata al centro di polemiche. Ho avuto modo di parlare con il responsabile modicano della CNA, Carmelo Caccamo, il quale, facendosi portavoce delle richieste degli associati, mi ha sollecitato affinchè possa far rispettare la volontà dell’intera categoria, cioè godersi il meritato riposto la domenica e il lunedi.Purtroppo ordinanze regionali e decreti nazionali hanno fatto venir meno l’accordo sindacale che avevamo raggiunto con le imprese lo scorso mese di giugno, di fatto liberalizzando al momento le aperture. Per fortuna, con grande senso di responsabilità, il 99% delle Imprese aderenti ha recepito ugualmente l’invito a rispettare i turni di chiusura e a godere del canonico lunedi. Il problema è rappresentato da quell’uno per cento che va controcorrente rispetto all’indirizzo dei propri colleghi. Premesso che non fa nulla contro legge ma segue alla lettera quanto voluto dal Presidente Musumeci, per mantenere uniti i valori di un’intera categoria che a Modica vanta una lunghissima tradizione, invito caldamente coloro che non si allineano al comportamento del 99% degli operatori del settore benessere a seguire l’esempio e chiudere la domenica.Dall’inizio del mio mandato a Sindaco ho sempre sostenuto l’importanza del riposo settimanale ed in particolar modo quello domenicale per tutte le categorie di lavoratori. Un diritto/dovere sacrosanto che a mio giudizio personale dovrebbe essere rispettato da tutti”.