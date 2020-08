Cronaca

Incidente sulla Ragusa Santa Croce Camerina: 2 feriti

Ragusa - Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Ragusa Malavita-Santa Croce Camerina. Lo scontro è avvenuto tra due mezzi, una Fiat Scudo condotta da un 26enne albanese che viaggiava in direzione Ragusa ed una Renaults Modus guidata da una donna di 52 anni di Ragusa che viggiava in direzione Santa Croce Camerina. Nel violento impatto sono rimasti feriti entrambi me le loro condizioni non sono gravi. I due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Provinciale per i rilievi.