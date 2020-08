Cronaca

Incidente sulla Modica Sorda Sampieri: un ferito Incidente sulla Modica Sorda Sampieri: un ferito

Modica - Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Modica Sorda Sampieri all’altezza dell’incrocio per contrada Quartarella. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, un’auto per cause in corso di accertamento si è scontrata con un altro mezzo proprio all’incrocio. Ferito lievemente il conducente dell’auto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le Forze dell’ordine per i rilievi. Ingenti i danni all’auto. Si tratta del terzo incidente avvenuto oggi in provincia di Ragusa. Il primo è avvenuto stamattina a Marina di Modica dove nello scontro tra un'auto e una moto è morto il 50enne modicano Alberto Giuseppe Vicari mentre il secondo si è verificato sulla Ragusa Santa Croce Camerina.In quest'ultimo caso sono rimasti feriti i conducenti di due mezzi entrambi ricoverati in ospedale a Ragusa.