Incidente a Marina di Modica, muore un ragazzo

Modica- Incidente stradale mortale stamattina a Marina di Modica. Secondo le prime informazioni ancora da confermare a perdere la vita è stato un giovane che viaggiava a bordo di uno scooter che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un Suv sulla Sp. 66 Sampieri Pozzallo, all’altezza dei campi da tennis di Marina di Modica. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha subito richiesto l'intevrvento dell'elisoccorso ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora non si conosce la dinamica e il nome della vittima. Notizia in aggiornamento.