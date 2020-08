Cronaca

Incidente a Marina di Modica: muore un 50enne

Modica - E’ un 50enne modicano, G.A.V., la vittima dell’incidente stradale avvenuto stamattina a Marina di Modica e non un ragazzo come era stato detto in un primo momento. Il 50enne viaggiava a bordo di una moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un Suv sulla Sp. 66 Sampieri Pozzallo, all’altezza dei campi da tennis di Marina di Modica. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare.Sul posto le Forze dell'Ordine per i rilievi e la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente.