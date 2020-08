Attualità

Modica, coronavirus e quarantena obbligatoria: sanzioni per chi esce di casa Modica, coronavirus e quarantena obbligatoria: sanzioni per chi esce di casa

Modica - “Tutti i soggetti sottoposti a regime di quarantena obbligatoria, anche se risultati negativi al primo tampone, devono rimanere a casa fino alla fine del periodo per essere sottoposti a un nuovo esame”. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Solo allora, in caso di ulteriore negatività verrà concessa l'autorizzazione per uscire. Ricordo che se un soggetto sottoposto a quarantena - scrive Abbate - non viene trovato a casa durante i controlli, rischia una multa fino a 4 mila euro e una denuncia penale”.