Hotspot Pozzallo, scappati altri 15 migranti: adesso basta

Pozzallo - Adesso basta, la città chiede più sicurezza”. A parlare è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. E lo fa dopo la notizia della figa dall’hotspot di Pozzallo di altri 15 migranti. “Non si può non manifestare grande preoccupazione per queste continue fughe. La fuga di oggi segue quella dell'altro ieri di 43 migranti”. Sempre nella giornata dell'altro ieri, è stato il Sindaco in persona ad inseguire i migranti sulla strada provinciale Pozzallo Ispica. Invece nella giornata di oggi, due dei quindici fuggitivi sono stati ripresi da una pattuglia di agenti della Polizia Locale.Non è compito del Sindaco entrare nel merito dell'organizzazione e della sicurezza della struttura. È però compito del Sindaco chiedere maggiore tranquillità per i propri cittadini.Ecco perché la città chiede maggiore sicurezza per impedire la fuga di una tipologia di immigrati, gran parte tunisina, che ha il solo unico fine di fuggire e non rispettare le leggi del paese che li ha accolti, forse anche perché esasperati da continue quarantene a cui sono sottoposti. Bisogna rispettare i diritti e la dignità di chi si accoglie, ma bisogna anche avere la certezza che chi delinque deve essere punito in modo esemplare. Il Prefetto di Ragusa, che ha seguito costantemente l’intera vicenda e per questo va ringraziata, rimane come sempre il punto di riferimento fondamentale con cui la città dovrà interloquire nei prossimi giorni per affrontare la questione hotspot.