Davide Fede dall'Olanda a Modica in bici

Attualità

Modica - Un modicano che unisce l’Olanda con la punta estrema dell’Europa. Il giovane Davide Fede, percorrendo in bici oltre 2500 km ha compiuto un’impresa eccezionale che passerà agli annali della nostra Città. Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, lo ha ricevuto a Palazzo S.Domenico per salutare il suo ritorno in Città dopo oltre un mese di viaggio. “Ho ascoltato con grande interesse il racconto di Davide, le sue impressioni sulla Germania, sulla Svizzera e sulle bellezze italiane. Ho conosciuto un ragazzo molto sensibile, protagonista di un’impresa che resterà a lungo negli annali della nostra Città.E dire che tutto è nato quasi per caso, da una battuta sul suo rientro a casa e dalla mancanza di posti in aereo dall’Olanda. La sua inventiva, la sua tenacia e la sua preparazione fisica sono risultate fondamentali per la buona riuscita dell’impresa”.