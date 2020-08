Attualità

Bonus da 1.000 per nascita figlio o adozione: come fare domanda a Comiso Bonus da 1.000 per nascita figlio o adozione: come fare domanda a Comiso

Comiso - “L’Assessorato Regionale della Famiglia ha disposto per l'anno 2020 e nei limiti dello stanziamento disponibile, l'assegnazione di un bonus di 1.000 euro per la nascita o l'adozione di un figlio - comunica Alfano -. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del benefìcio e distribuirlo equamente per i nati nell 'arco di tutto l'anno in corso, il citato D.A. ha disposto che si procederà all 'erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: dal 01/01/2020 al 30/06/2020 e dal 01/07/2020 al 31/12/2020. L’ Amministrazione Regionale si riserverà di erogare il contributo semestralmente o annualmente in finzione della disponibilità di bilancio regionale.Possono presentare istanza per la concessione del Bonus – spiega ancora l’assessore Alfano - , un genitore o, in caso di impedimento legale di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00.All'istanza – conclude Alfano- deve essere allegata la seguente documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi deirart.38 del D.P.R. 445/2000; attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati in corso di validità; per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; copia dell'eventuale provvedimento di adozione”. A CHI RIVOLGERSI: Per informazioni o per il ritiro della modulistica rivolgersi presso: Area 8 - Politiche Sociali e alla Famiglia, sito in via degli studi n° 20, tel. 0932/748315. Al seguente indirizzo email: servizisociali@comune.comiso.rg.it Sito Web del Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it