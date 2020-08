Appuntamenti

Modica - Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso a Modica nel calendario dell’Estate Modicana. Dopo il fermo obbligato causato dal Covid19, Enrico Lo Verso torna a vestire i panni di Vitangelo Moscarda con “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello per la regia di Alessandra Pizzi. Lo spettacolo, selezionato dall’amministrazione per il Modica Summer Fest, il cartellone di eventi estivi, andrà in scena il 13 agosto alle ore 21:00 presso l’Anfiteatro di San Giuseppe u Timpuni di Modica. “E’ con sommo piacere, dichiara l’assessore alla Cultura Maria Monisteri, che ospitiamo per il cartellone della stagione estiva questo “Uno, nessuno, centomila” di Luigi Pirandello con un protagonista d’eccezione, Enrico Lo Verso.L’ultimo romanzo di Pirandello sembra avocare a sé gli aspetti dell’arte del Nobel di Agrigento nel modo più completo. Il protagonista è un uomo senza tempo che da respiro e forza, con una sola voce, a più voci. L’interpretazione di Enrico Lo Verso è di attanagliante attualità in una realtà che fa emergere, con una maestria e perizia artistica unica, l’uomo di ieri, di oggi e di domani. A novantaquattro anni dalla sua pubblicazione “Uno Nessuno, Centomila” dimostra ancora oggi come la vita, intesa come continuo divenire, è un moto perpetuo di cambiamenti a cui l’uomo deve sapersi adeguare per salvare oltre sé stesso, la sua innata identità. L’opera è di un valore artistico assoluto ed è la ragione per la quale l’abbiamo voluta inserire nel programma estivo delle rappresentazioni teatrali.” A tre anni dal debutto, dopo 400 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali e oltre 350.000 spettatori, lo spettacolo, che ha riportato sulla scena Enrico Lo Verso dopo dodici anni di assenza, ha ricevuto a Busto Arsizio il “Premio Delia Cajelli per il Teatro”, nell'ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane promosse dall'associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Nella scorsa stagione ha vinto il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia. Ospite dei più importanti Festival e Teatri nazionali ed internazionali, da oltre un anno Uno Nessuno Centomila sta percorrendo l’Italia in una lunga e fortunata tournée che sino ad ora ha registrato il sold-out quasi ovunque.“Uno Nessuno Centomila”, nel riadattamento del testo reso in forma di monologo, che ho voluto dargli, diventa il presupposto per un teatro che “informa”,che supera la funzione dell’intrattenimento e diventa pretesto, occasione, spunto per la conoscenza – scrive la regista, Alessandra Pizzi - La messa in scena di Uno Nessuno Centomila, affidata alla magistrale bravura di Enrico Lo Verso, è come una seduta psicoterapeutica: tutti ne sono attratti, ma in pochi sono consapevoli degli scenari che possono profilarsi.” Le cento maschere della quotidianità lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno. Per informazioni sullo spettacolo: 327 9097113 Prevendite: LUXURY GARAGE. S.S. 115 Km 339 Modica (RG). LA TERRA VIAGGI Corso Umberto I, 30, Modica (RG) N.B.: Per l’ingresso a teatro è obbligatorio l’uso della mascherina.