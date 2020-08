Salute e benessere

Metabolismo: ecco come perdere 9 kg in 4 settimane Metabolismo: ecco come perdere 9 kg in 4 settimane

Roma - Risvegliare il metabolismo aiuta dimagrire velocemente. Ecco come perdere 9 kg in 4 settimane con la dieta del supermetabolismo.Ad assicurarlo nel suo libro La dieta del supermetabolicmo è la nutrizionista Haylie Pomroy, amatissima dalle star internazionali. La nutrizionista nel suo libro oltre a indicare un vero e proprio schema alimentare, spiega anche quali sono i cibi da evitare e una serie di ricette da provare. Ma vediamo come funziona la dieta del supermetabolismo che risveglia il metabolismo e aiuta perdere fino a 9 kg in 4 settimane. Il programma alimentare si basa su schemi settimanali, quindi un ciclo di 7 giorni che ricomincia ogni lunedì per almeno 4 settimane.Bisogna consumare 5 pasti al giorno obbligatoriamente. D’altra parte è necessario evitare alcuni alimenti, tra cui: tutti gli zuccheri, alcolici compresi, latticini,caffeina e teina, lieviti e farine di grano, mais e soia. Ora vediamo cosa si mangia nella dieta che risveglia il metabolismo. La dieta si divide in tre fasi. Fase 1: lunedì e martedì: nei primi due giorni è consigliato mangiare proteine e frutta con alto contenuto glicemico (ananas, melone, mango) e cereali integrali, tra cui farina d’avena, riso integrale e farro. Questi alimenti dovrebbero stimolare la tiroide a bruciare grassi, proteine e carboidrati e convertire lo zucchero in energia, e non in grasso. Bisogna anche fare un po’ di attività cardio, magari una corsa all’aperto.Fase 2: mercoledì e giovedì: per bloccare le riserve di grasso, bisogna continuare ad assumere proteine e verdure, ma non carboidrati e grassi. Quindi spazio a carne di tacchino, manzo, pollo e pesce e tra le verdure preferite cavoli, spinaci, cetrioli e broccoli. Al posto dell’attività cardio, bisogna eseguire esercizi di sollevamento pesi per rinforzare la massa muscolare. Fase 3: da venerdì a domenica: siamo giunti alla fase in cui bisogna accelerare il metabolismo, reintegrando i grassi sani e moderando l’assunzione di proteine e carboidrati. Olio di oliva, avocado, olive, uova, noci, semi e cocco sono tra gli alimenti da preferire. L’attività fisica da fare, invece, sarà quella rilassante, quindi yoga e meditazione. Ripetere lo schema per altre 3 settimane e monitorare, almeno una volta ogni 7 giorni, il proprio peso sulla bilancia.