Roma - La dieta del giorno dopo è una dieta ideale dopo una giornata all’insegna del cibo. Si tratta di una dieta con limitato consumo di zuccheri e grassi. E’ una dieta detox che può essere seguita enche per 2 giorni, ma vediamo come funziona e cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero. Alla dieta si abbinano due tisane fai da te molto semplici a effetto ipoglicemizzante, e si tratta di un regime a ridotto contenuto di calorie che però ci permette di mangiare spesso.Il principio della dieta del giorno dopo è quello di fare tanti spuntini per stabilizzare la glicemia nel sangue, ed evitare quindi gli scompensi che possono derivare nel passaggio da un periodo in cui abbiamo mangiato molti zuccheri a una dieta senza zuccheri per disintossicarsi.Come ogni dieta lampo, questa dieta non va estesa per più di due giorni consecutivi dato che fornisce solo 1100 calorie giornaliere. Ora vediamo cosa si mangia nel menù della dieta del giorno dopo. Appena svegli bisogna bere una tisana al succo limone e cannella. Colazione : 150 grammi di yogurt greco delattosato scremato e bianco con stevia o altro dolcificante o stessa quantità di yogurt di soia, + un cucchiaino di germe di grano o avena e stevia. Una tazza di tè o del caffè senza zucchero, con stevia, 1 fetta di pane di segale da 30 grammi o due fette Wasa o due gallette di riso + un cucchiaio di composta di mele in tutto. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: una scatola di tonno al naturale da 116 grammi, sgocciolata, con una porzione di rucola e qualche pomodorino, 3 olive verdi o nere a pezzi, poco aceto di mele o succo di limone.Merenda: due fette di ananas anche in succo, ma non sciroppate, o mezza arancia o 4 prugne denocciolate in alternativa all’ananas + una seconda tazza di tisana al succo di limone e cannella (quella del mattino). Un’ora prima di cena: due cetrioli o mezzo finocchio + 20 grammi di grana padano o asiago. Cena: 100 grammi di filetto di vitello sgrassato o omelette di due uova piccole con trito di erbe aromatiche in padella antiaderente, 200 grammi di funghi saltati in padella con aglio e prezzemolo, sale e pepe + 100 grammi di patata molto cotta e ridotta a purea con un cucchiaino raso di latte e uno di parmigiano, poco sale e pepe. Prima di andare a letto si può bere una tisana o un tè verde o un bicchiere di latte tiepido scremato o di soia.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sitop rqccomadniamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista.