Invalidità civile al 100% da 285 euro passa a 650 euro: le novità del decreto Agosto

L’assegno d’invalidità civile al 100% passa da 285 euro a 650 euro. “Questo sostegno è un’importante norma di giustizia sociale -dichiara Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati -. È inserita nel ‘Decreto Agosto’ e riguarda i cittadini in condizione di invalidità totale e di età pari o superiore a 18 anni.” “Il provvedimento -spiega Lorefice- si colloca in linea con i principi stabiliti da una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito come l’importo mensile attuale sia insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale”. Con il ‘Decreto Agosto‘ viene incrementato anche il fondo che, con il ‘Decreto Rilancio‘, prevedeva una dotazione iniziale di 46 milioni di euro ed era destinato proprio ad ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale. “L’aumento dell’assegno di invalidità civile al 100% -continua la parlamentare- terrà in considerazione i livelli reddituali previsti dalla legge, e l’adeguamento ha effetto a partire dal 20 Luglio. Con questa norma prevediamo più diritti e tutele per chi ne ha necessità, diamo ai percettori dell’assegno una maggiore capacità economica in un momento, tra l’altro, tra i più delicati a livello economico-sociale”.