Bonus Pc e internet 2020 da 500 euro per studenti da settembre: ecco a chi spetta

Roma - Il bonus Pc o tablet e internet in aiuto alle famiglie e agli studenti si potrà richiedere dopo l’estate. Si tratta di un bonus previsto in supporto alle famiglie che prevede un’aiuto di 200 euro per internet e 300 euro per OPc o tablet. Ad annunciarlo è il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. La Commissione Europea - ha spiegato il ministro Pisano- ha accettato di assecondare questi voucher per le famiglie con un basso reddito per incentivare e facilitare l’utilizzo dei dispositivi moderni. Si tratta di una necessità nata da un dato di fatto. Durante le lezioni a distanza tenutosi in questi mesi difficili, molti ragazzi non hanno avuto la possibilità di usufruire a pieno dei servizi online.Il motivo era la mancanza di attrezzature e fondi, necessari per seguire la didattica a distanza. Purtroppo, non tutti gli alunni e studenti potranno ritornare in sede, di conseguenza si è pensato ad una soluzione (per evitare il ripetersi della stessa situazione). I dettagli su come poter richiedere il bonus ancora non sono stati annunciati ma si sa solo che probabilmente potranno richiederlo chi ha determinati requisiti. In questa categoria, per questo tipo di bonus, possono richiedere il bonus tutti i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro (ma occorre aspettare l’ufficialità).