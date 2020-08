Italia

Bonus da 1.000 euro e Reddito di emergenza nel decreto Agosto: ecco a chi tocca Bonus da 1.000 euro e Reddito di emergenza nel decreto Agosto: ecco a chi tocca

Roma - Un nuovo bonus da 1.000 euro per alcuni lavoratori ed il Reddito di emergenza anche nel decreto Agosto. Le nuove misure sono state previste dal Governo in supporto alle famiglie in difficoltà. Il nuovo bonus da 1.000 euro spetterà agli stagionali e lavoratori a termine del turismo e degli stabilimenti termali, ai somministrati di questi settori che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima del 17 marzo e non abbiamo ritrovato un impiego, agli altri stagionali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1 gennaio 2019 e 17 marzo 2020, ai lavoratori dello spettacolo, agli intermittenti e ai venditori a domicilio.Le indennità saranno erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro. I professionisti iscritti alle casse private che abbiano ricevuto i 600 euro a marzo e aprile si vedranno poi riconoscere in via automatica l’indennità di 1000 euro. Per quanto riguarda il Reddito di emergenza è stata decisa l’erogazione di una nuova quota anche ad agosto tra 400 e 800 euro secondo la composizione del nucleo familiare, coperti con le risorse rimaste inutilizzate, visto che per le prime due mensilità sono state accolte solo 209mila domande per un totale di 518mila beneficiari.