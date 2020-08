Sicilia

Trovato corpo di donna a Caronia. Marito della dj scomparsa riconosce la fede Trovato corpo di donna a Caronia. Marito della dj scomparsa riconosce la fede

Palermo, 8 ago. - Sarebbe di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa da lunedì con il figlio Gioele di 4 anni il cadavere della donna sfigurata ritrovata nelle campagne di Caronia nel messinese. Secondo fonti investigative il marito Daniele Mondello avrebbe riconosciuto la fede della moglie con il nome dell'uomo. Non solo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos anche alcuni vestiti e le scarpe. Per avere l'identificazione del corpo, devastato dagli animali selvatici e quindi irriconoscibile, verrà eseguito comunque il test del Dna. La donna è scomparsa da lunedì pomeriggio, dopo un incidente in auto. Da allora ha fatto perdere e sue tracce.Riprenderanno all'alba di domenica le ricerche del bambino per cui saranno utilizzati anche cani molecolari. E' stata rintracciata, invece, F.P., la 43enne che la notte scorsa si era allontanata dalla sua abitazione Castel di Lucio, sempre in provincia di Messina, lasciando il cellulare per non essere individuata. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione, a pochi giorni da quella di Viviana Parisi e del figlioletto. La donna di Castel di Lucio, mamma anche lei, era a casa di un'amica a Sant'Agata di Militello ed è in buone condizioni di salute.