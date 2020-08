Sicilia

Catania, sparatoria a Librino: 2 morti

Catania, 8 ago. - Sparatoria oggi pomeriggio a Catania nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi, dove sono state coinvolte almeno sei persone e due sono i morti. Sul posto rilievi a cura SIS del Reparto Operativo. Indagano i carabinieri e non si esclude alcuna pista.