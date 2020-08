Salvini: "Se vinciamo in Toscana ne parlerà tutto il mondo"

Italia

Roma, 9 ago. - "Potete scrivere la storia. Se si vince in Toscana ne parlano le televisioni di tutto il mondo, avete in mano una scelta di libertà incredibile. E' una scelta dei toscani per i toscani, non c'entra niente il governo di Roma". Così Matteo Salvini, durante un comizio a Viareggio con Susanna Ceccardi, candidata della Lega e del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, e i candidati comunali della Lega.