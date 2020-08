Coronavirus Scicli, 10 persone in isolamento

Attualità

Scicli - Negli ultimi giorni abbiamo cercato, con senso della misura, di circoscrivere il rischio di diffusione di nuovi casi di coronavirus in città, a partire dai tre casi di sciclitani e due di modicani domiciliati nel nostro territorio, applicando lo stesso modello di perimetrazione epidemiologica dei mesi del lockdown”. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Scicli Enzo Giannone. “In stretta collaborazione con l’Asp - scrive il sindaco Giannone - e i suoi operatori sanitari e con il lavoro certosino della polizia municipale sono stati individuati i possibili contatti, delimitandoli a 10 soggetti a rischio, tutti posti in isolamento e sottoposti a tamponi, di cui ad oggi si hanno risultati negativi per quelli già esitati.Si ha ragione di confidare che per tutti nelle prossime ore ci possano essere risultati altrettanto negativi e si possa affermare che il rischio è stato delimitato. Come sempre, siamo attivi con continuità e ricordiamo ad ognuno che mantenere alta l’attenzione aiuta tutti. Anche in vista del ritorno dei nostri bambini e ragazzi a scuola a partire, alcuni di loro, sin dalla prima settimana di settembre”.