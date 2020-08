Salute e benessere

Dieta vegetariana cosa mangiare Dieta vegetariana cosa mangiare

Roma - La dieta vegetariana è tra le diete più seguite in estate per dimagrire. Ma cosa mangiare nella dieta vegetariana? Ma vediamo cosa mangiare nella dieta vegetariana e un esempio di menù. Cosa mangiare? La dieta vegetariana esclude solamente carne di tutti i tipi e pesce, possono quindi essere inclusi latte e latticini oltre che uova. C’è quindi l’imbarazzo della scelta su cosa mangiare: cereali e non cereali di tutti i tipi, legumi, verdura e frutta (anche secca), semi oleosi, alghe, germogli, seitan, tofu e altri alimenti fermentati oltre appunto a uova, latte e derivati.Una dieta vegetariana può comprendere dunque: c ereali con e senza glutine, legumi di tutti i tipi, verdura, frutta (anche secca), semi oleosi, oli vegetali (come l’olio di lino ricco in Omega 3), alghe, germogli, seitan, tofu,tempeh, uova, latte e derivati, miele. Gli alimenti da evitare in caso si segua una dieta vegetariana sono: carne di ogni tipo, salumi e affettati, pesce compresi molluschi e frutti di mare, strutto. Ora vediamo cosa mangiare in un esempio di menù giornaliero della dieta vegetariana. Esempio di menù: colazione con latte o bevanda vegetale, fette biscottate o cereali (meglio se integrali) o soffiati, yogurt o yogurt vegetale, biscotti, tè, caffè, succhi di frutta o spremute.Pranzo: pasta, riso o altri tipi di cereali o non cereali anche senza glutine (quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio) con verdure, mozzarella, parmigiano o altro formaggio, verdure di ogni genere. Cena: zuppe di cereali e legumi, uova, seitan, tofu, tempeh, verdure di stagione, pane. Spuntini: frutta fresca o secca, gallette, crackers, yogurt. Naturalmente il quantitativo e le combinazioni possono variare in base al sesso, all’età del soggetto, a specifiche esigenze di salute o altro. Per questo è sempre meglio rivolgersi ad un nutrizionista esperto in dieta vegetariana.