Bonus lavoratori, proroga Naspi e Reddito di Emergenza: ecco il decreto Agosto

Roma - “Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto Agosto, un pacchetto di misure da 25 miliardi di euro con cui interveniamo in maniera incisiva per dare nuovo slancio alla nostra economia”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook il ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. “La parte più consistente di tali risorse (12 miliardi) andrà a finanziare una serie di interventi che ho predisposto in favore delle imprese, dei lavoratori e a tutela delle categorie più fragili e maggiormente colpite dagli effetti dell’epidemia. Ecco le principali misure riguardanti il lavoro e le politiche sociali sono: Decontribuzione al 100% per 6 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e di 3 mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali e di stabilimenti termali; Proroga di 18 settimane della Cassa integrazione, di cui le prime 9 senza costi per le imprese e le ulteriori 9 con un’aliquota variabile fra il 9% e il 18% in caso di calo del fatturato uguale o inferiore al 20%; Sgravio contributivo del 100% fino a 4 mesi per le imprese che fanno rientrare i lavoratori in azienda dalla Cassa integrazione; Proroga del blocco dei licenziamenti per il periodo massimo di fruizione della Cassa integrazione o dell’esonero contributivo; Incremento di 500 milioni del Fondo nuove competenze (per una dotazione totale di 730 milioni) che potrà essere attivato dalle aziende anche per il 2021 e che potrà essere utilizzato anche per le transizioni occupazionali; Indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, per i lavoratori dello spettacolo, sportivi, intermittenti e marittimi; Proroga di ulteriori 2 mensilità della NASpI e della Dis-Coll per coloro che hanno visto terminare il sussidio a maggio e a giugno, e per coloro che hanno già beneficiato della proroga prevista nel Decreto Rilancio; Proroga di un’altra mensilità - previa presentazione di una nuova domanda - del Reddito di Emergenza (da 400 a 800 euro), Oltre 1,5 miliardi per il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e per i lavoratori in somministrazione; Proroga di 50 giorni della Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli; Adeguamento dell’assegno di invalidità civile al 100%, estendendo il regime previsto per le persone di età pari o superiore a 60 anni (circa 650 euro al mese) a tutti i maggiorenni; Agevolazione pari al 30% dei contributi per le imprese del Sud; 10 mesi di Cassa integrazione per cessazione ai dipendenti di Air Italy; Ulteriori 20 milioni sia per i CAF che per i patronati. L’Italia ha la forza per rialzarsi. Facciamola ripartire, insieme.