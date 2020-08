Ragusa, attivo dal 7 agosto il servizio gratuito di navette serali

Attualità

Ragusa - Con determina dirigenziale del settore V – Mobilità - è stato affidato il servizio stagionale gratuito di navette serali festive e prefestive da Ragusa Superiore a Ragusa Ibla alla ditta La Terra s.r.l. di Ragusa, che ha formulato l'offerta di € 24.930,00, compresa IVA al 10 %, in ribasso sull'importo a base di gara di € 25.000,00 IVA inclusa. Il collegamento, attivo da venerdì 7 agosto a sabato 31 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 01.15, avrà percorso: Piazza del Popolo (Terminal Ragusa) - via Risorgimento - Largo San Paolo – via Avv. Ottaviano - Giardino Ibleo (Terminal Ibla), L.go Camerina (fermata), Piazza della Repubblica (fermata), C.so Don Minzoni (fermata) e risalita verso Terminal di Ragusa.“Si conclude quindi l’iter di affidamento per un servizio di successo – dichiara l’ass. alla Mobilità, Giovanna Licitra – che quest’anno vedrà un ulteriore miglioramento rispetto alla scorsa estate sia per numero di navette, 3 e non più 2, sia per posti a bordo, ora 28. Come anticipato, è nostra intenzione implementare anche il tragitto, che dalla prossima settimana, al completamento di alcune verifiche tecniche, transiterà e avrà fermata anche in Corso Italia, nei pressi di Piazza San Giovanni e in via Roma. Ricordo inoltre – prosegue l’ass. Licitra – che nei giorni feriali è attivo il collegamento notturno di Ast attraverso la linea 35.Il percorso ha partenza da Piazza del Popolo (20.40), sosta ai Giardini Iblei (21.00) e arrivo nuovamente a Piazza del Popolo (21.20) con partenza ogni 45 minuti. L’ultima corsa partirà alle 00.25 da Piazza del Popolo, con sosta alle 00.45 ai Giardini Iblei e arrivo alle 01.05 nuovamente a Piazza del Popolo.” (Foto repertorio)