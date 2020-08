Salute e benessere

Dieta vegetariana: fa bene alla salute del cuore Dieta vegetariana: fa bene alla salute del cuore

Roma - La dieta vegetariana aiuta a dimagrire velocemente diversi chili in salute e nello stesso tempo fa bene alla salute del cuore. A dirlo uno studio. Una buona dieta vegetariana può favorire il dimagrimento, anche senza esagerare con l’esercizio fisico e senza contare le calorie, secondo una meta-analisi pubblicata dal Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Secondo i risultati rilevati dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine, le persone che si sono messe a dieta seguendo un’alimentazione vegetariana hanno perso circa 10 chili. Non una dieta vegetariana qualsiasi, però, l’alimentazione consigliata dovrebbe essere basata soprattutto su cereali integrali, legumi, frutta e verdura, meglio ancora se di provenienza biologica.Una dieta vegetariana o vegana basata su cibi ricchi di zuccheri raffinati e di grassi saturi probabilmente non porterebbe allo stesso risultato per quanto riguarda la perdita di peso.