Salute e benessere

Dieta: cosa mangiare per dimagrire Dieta: cosa mangiare per dimagrire

Roma - Quando si comincia una dieta spesso si sceglie con il fai da te cosa mangiare per dimagrire. Come suggerimento ecco alcuni alimenti che aiutano a perdere peso: pesce magro, frutta e verdura. Il pesce magro come in generale la maggior parte dei pesci è un alimento che non deve mancare mai in una dieta. La maggior parte dei pesci sono ottimi da mangiare quando si segue una dieta o un regime alimentare perché hanno un basso apporto calorico. Le uniche eccezioni sono i pesci marini con un alto contenuto di grasso, come l'anguilla, le aringhe o le sarde, il salmone, il tonno e gli sgombri. Anche la cottura, ovviamente, è importante. No ai fritti e alle impanature, che assorbono tutto l'olio.Meglio cuocere alla griglia, in padella con un solo cucchiaino di olio o al forno, magari con qualche spezia per dare sapore al pesce senza aumentare l'apporto calorico, o anche al cartoccio. Attenzione anche a non esagerare con il sale, che provoca ritenzione idrica e ipertensione. Tra gli altri alimenti non può mancare la frutta. La frutta in genere, comprese le banane, sebbene spesso mal viste da chi affronta una dieta, ha una quantità di calorie inferiore a 1 kcal/g, e quindi è adatta per perdere peso. Particolarmente bassi in numero di calorie sono i frutti di bosco, le pesche e le mele. L'unico frutto a cui prestare attenzione è l'avocado perché ricco di oli e grassi e quindi particolarmente calorico. Fate attenzione anche alle noci e a tutta la frutta secca che devono essere consumate con moderazione.Le ricette con la frutta sono molto varie: è possibile creare bei frullati in base alla stagione, dolci sani e privi di zuccheri aggiunti eppure acque aromatizzate che sono grandi fonte di vitamine e possiedono proprietà terapeutiche (quasi come una tisana fresca!) Verdura: il cibo che non può mancare in ogni dieta! Se c'è un gruppo alimentare che si può mangiare senza esitazione durante una dieta, questo è la verdura. Tutti i tipi di verdure hanno pochissime calorie e sono pieni di vitamine, minerali e fibre. Se fino ad ora le verdure sono sempre state semplicemente la guarnizione di una bistecca per avere un piatto visivamente più colorato, a partire da adesso raddoppiatene le quantità e diminuite drasticamente la misura delle bistecche.Dopo pranzo vi sentirete ugualmente soddisfatti, ma avrete ridotto in modo significativo la quantità di calorie ingerite: un ottimo trucco per dimagrire più in fretta!