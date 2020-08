Economia

Modica, aggiudicati i lavori della piscina comunale Modica, aggiudicati i lavori della piscina comunale

Modica - La gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione della Piscina Comunale di Via Sacro Cuore è stato aggiudicato alla ditta modicana Occhipinti Pietro che avrà adesso 120 giorni per consegnare la struttura. L’importo dei lavori è di 191.271 euro che comprendono interventi strutturali, all’impianto di illuminazione, all’impianto di areazione e all’impianto elettrico generale. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un ulteriore bando per la scelta del gestore dell’impianto sportivo. Successivamente verranno effettuati lavori per oltre un milione di euro per l’efficientamento energetico della struttura che diventerà molto più sostenibile economicamente.Tali lavori non interferiranno con il normale svolgimento dell’attività sportiva. “Sappiamo che la piscina è una delle strutture sportive più ambite e richieste da tutta la comunità locale, non solo modicana. Purtroppo, vista la complessità della situazione, abbiamo dovuto svolgere tutti i passaggi burocratici con particolare attenzione il che ha richiesto dei tempi più lunghi. Ma non c’era altra soluzione. Adesso contiamo di avere la struttura pienamente efficiente entro il mese di dicembre già con la nuova società che avrà il compito di gestirla per i prossimi 5 anni”.