Letture e autori al calar della sera a Modica al Quadrato della Palma

Modica - Si è aperta con un successo di pubblico la prima serata d “Letture e autori al calar della sera” al “Quadrato della Palma” nel cuore storico della città. E’ stato l’attore e regista Enzo Ruta a leggere, in un’ora di performance tra cambi repentini di tonalità di voce e mimica, tre suoi racconti: spaccati di vita vissuta con tante pillole di saggezza utili a leggere e a governare le difficoltà della vita. “Merica Bona”, La storia di un nonno partito con il sogno americano in tasca e tornato povero come prima ma ricco di quella speranza e attesa nello stare accanto alla ritrovata moglie e al figlioletto; “Donne Guai” una parodia sul’alta metà del cielo con tutti i suoi difetti ma anche con tanti pregi che ne fanno sempre e comunque la compagna di vita dell’uomo e infine “Solo le corna ci salvano” per capite che anche il sistema democratico per poter galleggiare e mantenersi necessita dei voltagabbana, degli inaffidabili di chi non sta sulla parola data e quindi pronto in qualsiasi momento, per bisogni propri o altrui, a cornificare rompendo il patto di fedeltà e quindi in questo caso o di amore o di amicizia.La fisarmonica di Carmelo Cavallo ha fatto da sottofondo e rallegrato le pause durante la lettura. Lo spirito dell’evento è quello di voler difendere e valorizzare il libro e quindi l’esistenza di quei luoghi come le libreria che devono tornare a diventare spazi di aggregazione dove leggere, confrontare le idee e le proprie esperienze. Prossimo appuntamento oggi, venerdì 7 agosto ore 19.30 sempre al ”Quadrato della Palma” con l’attore e regista Saro Spadola che leggerà testi di Meno Assenza, Nannino Ragusa, Anonimi, Ciccio Sudano, Nino Martoglio, Trilussa, De Curtis e Giuseppe Bonafede.