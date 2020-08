Attualità

Servizi sociali del Comune di Ragusa, attivo anche in estate: ecco i numeri Servizi sociali del Comune di Ragusa, attivo anche in estate: ecco i numeri

Ragusa - Il dirigente del Settore VII comunica che anche nel periodo estivo sono garantiti gli ordinari contatti telefonici relativi al Segretariato Sociale, 0932676851 - 0932676852, attivi per qualsiasi esigenza, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. I cittadini interessati potranno rivolgersi ai Servizi Sociali telefonando ai numeri suindicati oppure recandosi direttamente presso gli uffici, in via Mario Spadola 56 - 3° piano, sempre da lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 9 alle ore 12.