Attualità

Modica pronta per la riapertura delle scuole a settembre Modica pronta per la riapertura delle scuole a settembre

Modica - A poco più di un mese dal possibile rientro a scuola (salvo nuove impennate della curva dei contagi), il Comune di Modica si è già mosso da tempo per assicurare un sereno ritorno tra i banchi a tutti gli alunni delle scuole che ricadono nel territorio di propria competenza. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il Primo Cittadino ed i dirigenti delle scuole medie inferiori con i quali si è discusso dei vari lavori di ristrutturazione e miglioramento termico cui saranno sottoposti diversi plessi. Venerdi 7 agosto è invece prevista la visita dell’Assessore Regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, che a Palazzo S.Domenico incontrerà i dirigenti delle scuole medie inferiori e superiori. “Oggi possiamo dire che siamo pronti all’avvio del nuovo anno scolastico seguendo tutte le normative vigenti.In particolare 5 ditte stanno procedendo all’adeguamento delle aule di ogni singolo istituto comprensivo rispetto alle richieste dei propri dirigenti scolastici, si sta pubblicando la gara per la gestione della refezione scolastica con la novità della separazione delle cucine per la preparazione dei pasti per la scuola dell’infanzia e per il tempo pieno e prolungato. Abbiamo già immagazzinato i detergenti antiCovid da fornire a tutti gli Istituti per i pavimenti e gli arredi, il gel igienizzante per le mani dei docenti, degli alunni e del personale ATA. Inoltre abbiamo già la fornitura di mascherine per tutti gli alunni che troveranno in dotazione su ogni singolo banco.Abbiamo già commissionato l’acquisto di un numero adeguato di banchi singoli, così come richiesto dai Dirigenti Scolastici, che andranno a sostituire quelli doppi. I trasporti saranno pronti per l’inizio dell’anno scolastico, anch’essi attrezzati secondo le normative vigenti. Così come sono pronti i servizi Asacom per tutti i richiedenti”. (FOTO REPERTORIO)