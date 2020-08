Marina di Ragusa, installati 6 nuovi dissuasori Velo Ok: ecco dove FOTO

Attualità

Ragusa - Con ordinanza sindacale 1446 del 6 agosto 2020, è stata disposta l’installazione di sei dissuasori Velo Ok in via Cervia, via Amm. Rizzo, via Portovenere, via Calabrese e Lungomare Cav. Bisani; arterie stradali di Marina di Ragusa in cui si è verificato il reiterato superamento dei limiti di velocità. “Prosegue il lavoro - dichiara il sindaco Peppe Cassì - per migliorare la viabilità di Marina di Ragusa, analizzando non solo i volumi di traffico ma anche il rispetto del codice della strada. Per questo abbiamo predisposto l’installazione di Velo OK in sei punti in cui si ha maggiormente la tendenza a premere sull’acceleratore. Insieme ai controlli, già regolarmente attivi, effettuati tramite telelaser, siamo convinti di riuscire a migliorare la sicurezza ed educare chi, con condotte pericolose, mette a rischio sé e gli altri”.“Con questo intervento – continua l’assessore alla Polizia Municipale Ciccio Barone – diamo un segnale di legalità, dimostrando di recepire segnalazioni e suggerimenti costruttivi da parte dei residenti della frazione, proseguendo l’impegno per rendere sempre più vivibile e sicura un’area della nostra città che ha visto un incremento della popolazione superiore anche agli anni precedenti. È un lavoro che vedrà ulteriori migliorie nei prossimi giorni.”