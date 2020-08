Coronavirus in provincia di Ragusa, 55 positivi Covid: 41 sono migranti

Attualità

Ragusa - I positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa, secondo i dati divulgati oggi, 7 agosto, dall’Asp 7, sono in totale 55 di cui 14 nei vari Comuni iblei e 41 migranti ospiti dei due Hotspot di Pozzallo e contrada Cifali a Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio dove si trovano i positivi: tre i bengalesi, di cui uno è ancora ricoverato all’ospedale San Marco di Catania, mentre gli altri due sono in isolamento domiciliare. Si tratta sempre della famiglia che proveniva dal Bangladesh. Tre positivi nel comune di Vittoria: uno proveniente da Londra, uno dagli Stati Uniti di America e il nuovo positivo arriva dalla Bulgaria.Quattro positivi si trovano a Modica, la coppia di fidanzati e, a questi, si aggiungo altri due ragazzi che, con la coppia, hanno avuto contatti. La signora albanese, rimane ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo”, il figlio, si precisa, è risultato negativo al tampone. Il marittimo rumeno anch’egli rimane ricoverato all’ospedale di Ibla, in Malattie Infettive. Due persone di Scicli che hanno avuto contatti con il signore deceduto qualche giorno fa. Infine, i migranti positivi ospiti nei due hot spot, Pozzallo e c/da Cifali a Ragusa sono 41.Sono stati effettuati 19608 tamponi e 19402 sono risultati negativi. Si registrano nel nostro territorio, dall’inizio della pandemia, 175 positivi, con un incremento, negli ultimi giorni, che ha superato i numeri delle fasi 1 e 2 del Covid-19.