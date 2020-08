Salute e benessere

10 alimenti da evitare per avere una pancia piatta 10 alimenti da evitare per avere una pancia piatta

Roma - Avere una pancia piatta è il sogno di tutte le donne soprattutto in estate quando si mette a nudo il proprio fisico. Spesso si ricorre a diete drastiche che fanno patire la fame e rendono tristi le giornate. Ma non tutti sanno che per avere una pancia piatta bisogna per prima cosa evitare dieci alimenti che favoriscono il gonfiore dell’addome e fare attività fisica giornaliera. Ma vediamo quali sono i 10 alimenti da evitare per avere una pancia piatta. Ad elencarli sono alcuni importanti nutrizionisti. Se si desidera avera una pancia piatta bisogna evitare alcune verdure, frutta e persino alcune spezie. Oltre a elencare gli alimenti da evitare, gli esperti hanno anche affermato che fare piccoli pasti più frequentemente e impiegare più tempo a masticare il cibo può ridurre qualsiasi possibilità di irritazione nell'intestino.Ora vediamo quali sono i 10 alimenti da evitare per avere una pancia piatta. Verdure crocifere - La dott.ssa Marilyn Glenville, autrice di Natural Alternatives allo zucchero, ha affermato che le verdure crocifere come broccoli, cavolfiori e cavoli possono causare problemi. "Per alcune persone queste verdure non vengono completamente digerite nell'intestino tenue, forse a causa della mancanza di enzimi", ha detto. "Significa che quando raggiungono l'intestino crasso, i batteri in quella parte dell'intestino possono causare gas e gonfiore quando si rompono quegli alimenti." Anche legumi come le lenticchie possono causare gonfiore, ma immergerli durante la notte in acqua aiuta. Frutti di pietra come le prugne possono anche causare problemi di pancia. Legumi, fagioli e ortaggi a radice- Sebbene sano e spesso un alimento base di qualsiasi dieta pulita, il nutrizionista Cassandra Barns ha affermato che alimenti come fagioli, legumi e ortaggi a radice possono far gonfiare la pancia. "Anche se sono buoni per te e sono a basso contenuto di grassi, prova a scegliere verdure da insalata come foglie di insalata e pomodori, che non ti faranno gonfiare", ha detto. Inoltre, le lenticchie contengono acido fitico, che può portare a gonfiore, ma immergerle in abbondante acqua fredda con un po 'di succo di limone o aceto durante la notte può ridurre la potenza.Frutti di pietra - I frutti di pietra come le prugne, così come la frutta secca, sono ricchi di composti organici chiamati alcoli di zucchero e, sebbene benefici per la nostra digestione e la salute generale, dipendono dai batteri dell'intestino. Il dottor Glenville dice che se non vengono digeriti correttamente, questi possono fermentare, causando gonfiore e gas. Spezie - Sebbene abbiano molte proprietà benefiche, alcuni cibi piccanti possono stimolare il rilascio di acido gastrico. "Questi possono causare irritazione e altri possono fermentare il sistema digestivo causando gonfiore", afferma il dottor Glenville.Gomma da masticare - "Potrebbe tenere la bocca occupata e impedirti di raggiungere la scatola dei biscotti, ma la gomma da masticare può anche portare all'ingestione di aria, che può causare gonfiore", afferma il dottor Glenville. “Se devi fare uno spuntino, è meglio fare uno spuntino sano e ricco di fibre come avena, bastoncini di carote o popcorn a basso contenuto di grassi ". Anche se potresti pensare che una gomma da masticare ti distrae dal mangiare, il dottor Glenville avverte che può farti 'ingoiare aria' che provoca gonfiore e stimola la fame. Sale - Il sale può aumentare la ritenzione idrica, avverte Cassandra. Ha detto: 'Non aggiungere mai più sale al tuo cibo - non solo è un male per il tuo cuore e la tua pressione sanguigna, ma soprattutto per le persone a dieta, il sale aumenta effettivamente la quantità di acqua che il corpo conserva e può quindi farti sembrare più gonfio e pesante. .'Diet cola - Potrebbero essere a basso contenuto di calorie, ma le bolle gassate nelle bevande gassate possono causare l'intrappolamento di gas nello stomaco e causare gonfiore. Cassandra consiglia: 'Invece, bevi acqua aromatizzata con limone, lime o cetriolo o prova un tè alla menta per una bevanda rilassante che può aiutare a ridurre il gonfiore. Non solo sono ottime alternative senza gonfiore, ma ti aiuteranno anche a purificare e disintossicare il corpo. "Sebbene alcune abbiano poche calorie, le bevande gassate possono far intrappolare il gas nello stomaco. Il latte, nel frattempo, non può essere scomposto correttamente in alcune persone in quanto privo di un certo enzima. Evitare dolcificanti - Allo stesso modo, i dolcificanti artificiali devono essere evitati. Molte persone soffrono di gonfiore perché consumano troppo zucchero nello zucchero in cibi e bevande dolcificati artificialmente, ha avvertito il dottor Glenville.Latticini - Alcune persone non producono l'enzima lattasi, che li aiuta a scomporre il lattosio, uno zucchero presente nel latte, ha spiegato Cassandra. "Hai bisogno di questo enzima nel tuo corpo per abbattere il lattosio, altrimenti fermenta nell'intestino causando dolore, gas e gonfiore", ha detto. I carboidrati raffinati come la pasta vengono scomposti più rapidamente dei carboidrati non raffinati, causando gonfiore. Carboidrati raffinati - Gli alimenti contenenti carboidrati raffinati come biscotti e pasta hanno un indice glicemico più elevato rispetto alle loro controparti non raffinate, ha spiegato il dott. Glenville. 'Ciò significa che vengono scomposti in glucosio (zucchero) più rapidamente, il che può causare gonfiore e gas. Possono anche contenere grano, che può essere un problema per le persone con sintomi di IBS. "Il grano è anche uno dei cereali esclusi dalla dieta FODMAP, che mira a ridurre la quantità di fermentazione che si verifica nel sistema digestivo."