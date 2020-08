Cronaca

Incidente sulla Modica - Marina di Modica: un ferito Incidente sulla Modica - Marina di Modica: un ferito

Modica - Incidente stradale ieri sera all'altezza dell'incrocio tra la Sp 43 e la Sp 96, la Modica - Marina di Modica. A scontrarsi per cause in corso di accertamento un'auto, una Fiat Picanto ed una moto Bmw. Nello scontro è rimasto ferito il centauro, un 44enne S.C. di Modica. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che ha trasportato in 44enne modicano al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica dove si trova ricoverato con una prognosi di 30 giorni. per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.